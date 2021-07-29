تصل إلى 600 جنيه.. اعرف غرامات مخالفات قواعد ركوب القطارات

يستقل العديد من المواطنين يوميا، قطارات السكك الحديد، كما يوجد بها العديد من المخالفات والانتهاكات التي تُرتكب يوميا، وهو ما وضعت له السكة الحديد غرامات حيث حددت 16 نوعا من الغرامات، يجب أن يتجنبها الراكب الذي يخطط لاستخدام القطارات، وتراوحت الغرامات من 15 إلى 600 جنيه.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز أسعار المخالفات ونوعها وفق بيان هيئة السكك الحديد.

غرامة مخالفة قواعد ركوب قطارات السكك الحديد

غرامة استخدام القطار دون تذكرة تتراوح ما بين 15 و100 جنيه، وتتصاعد الغرامة لتصل إلى 421 جنيها في حال اصطحاب القطط والكلاب أو أي نوع من الحيوانات الأليفة.

وتصل غرامة ركوب القطار الإسباني والفرنساوي إلى 30 جنيها.

وغرامة ركوب قطار النوم دون تذكرة تصل إلى 40 جنيها.

وتصل غرامة القطار الروسي إلى 50 جنيها.

وغرامة ركوب قطار «vip» تصل إلى 100 جنيه.

غرامة السلوكيات والأفعال الخاطئة:

الصعود والركوب من القطارات أثناء سيرها 50 جنيها.

حمل الأثقال الكبيرة التي تؤدي للمضايقة والأذى للغير 50 جنيها.

العبث بالمعدات الخاطئة بالقطار 200 جنيه.

تصل غرامة الركوب على أسطح القطارات إلى 600 جنيه.

حمل أي مواد قابلة للاشتعال 200 جنيه.

إلقاء المخلفات أو لصق لاصق بالقطارات 50 جنيها.

عدم ارتداء الكمامة تصل غرامتها إلى 50 جنيهًا.

نقل الحيوانات الأليفة بالقطار 421 جنيهًا.

تصل غرامة التدخين في القطار إلى 70 جنيهًا.

في حالة استقلال قطار دون تذكرة يتم دفع قيمة التذكرة مضاف عليها الغرامة التي تختلف قيمتها حسب نوع القطار.

غرامة استقلال قطارات الضواحي «أبو قير» و«23 يوليو» دون تذكرة تبلغ 15 جنيهًا، ويتم تحصيل هذه الغرامات فوريًا داخل القطار مع قيمة التذكرة.

ويحصل كمسارية القطارات على 40% من إيراد هذه الغرامات كحافز لهم منع التهرب من التذاكر، كما يبلغ نصيب هيئة السكة الحديد من الغرامات نحو 60% من إيراد الغرامة.