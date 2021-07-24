«السكك الحديدية» تجري تعديلات على مواعيد بعض القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم، إجراء بعض التعديلات في مواعيد بعض القطارات، وإلغاء ذات المشغولية المنخفضة، طبقا لما يلي:

- اعتبارا من غدا الأحد، وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك «تشغيل مؤقت للقطارات» كالآتي:

• اختصار قطارات 883/ 894، 889/ 802، 31/ 2 بمحطة دمنهور.

• اختصار قطارات خط أبو قير/ الإسكندرية بمحطة سيدي جابر، مع تشغيل قطار ترددي لنقل الركاب للإسكندرية.

• إيقاف مؤقت تشغيل قطار 394 بين الزقازيق/ المنصورة، واختصار الآخر 393 بمحطة الزقازيق، وتعديل موعد قطار 339 .

• إيقاف مؤقت لبعض القطارات على خطوط الفروع بطنطا «337/350/351/352، 560/565، 52/291، 297/292، 875/804، 233/236».

• اختصار قطاري 561/ 532 بمحطة منوف.

• تعديل مواعيد القطارات الآتية: «231، 229 268، 51، 48، 50، 38، 235، 232، 234، 263».

واعتبارا من 1 أغسطس المقبل «تشغيل مؤقت للقطارات» كالآتي:

• إيقاف مؤقت للقطارات الآتية «2001، 926، 1918، 128، 129، 14، 27».

• تعديل ميعاد قطاري 2008، و1008.

• اختصار القطارات الآتية بمحطة سيدي جابر «3/ 132،118/ 119،196/ 567، 919/ 920، 517/ 518، 29/ 8، 591/ 588، 927/904، 915/900».

• اختصار قطار 925 بمحطة طنطا.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

كما أن يأتي ضمن ما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خطى القاهرة/ الإسكندرية، والقاهرة/ بنها/ بورسعيد، الأمر الذي يتطلب عمل إحلال وتجديد لبعض قطاعات السكة، وكذلك تنفيذ أعمال فك ارتباط لأجهزة الإشارات الحالية، واستبدالها بأجهزة إشارات تعمل بنظام إلكتروني حديث.

وأشارت الهيئة، إلى أنه لتنفيذ هذه الأعمال في المواعيد المقررة ولإمكان إحكام السيطرة والتحكم في أمان حركة مسير القطارات على الخطوط، اتخذت القرارات السابقة.