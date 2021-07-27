مواعيد القطارات من قنا للقاهرة.. روسي ومكيف وvip

يبحث المواطنون في محافظة قنا، عن مواعيد القطارات من قنا إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى قنا، بكل أنواعها المميزة والروسي والمكيف وvip ، لأنها أكثر أمنا وهي الأفضل في الراحة مقارنة باستقلال الميكروباص أو الأتوبيس.

وتنشر «الوطن»، مواعيد القطارات من قنا القاهرة 2021، ومواعيد قطارات القاهرة قنا 2021، كخدمة لقراء الموقع، وخاصة مع انتهاء إجازة عيد الأضحى حيث يبحث الكثيرون عن المواعيد عبر محرك البحث جوجل.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى قنا

-قطار 980 vip قيام 8:00 صباحا

-قطار 80 روسي قيام 8:30 صباحا

-قطار 1004 روسي قيام 9:30 صباحا

-قطار 2010 مكيف أسباني قيام 10:00 صباحا

-قطار 158 روسي قيام 10:30 صباحا

-قطار 982 مكيف 12:00 ظهرا

-قطار 160 روسي قيام 12:15 ظهرا

-قطار 986 مكيف قيام 1:00 ظهرا

-قطار 164 روسي قيام 3:30 عصرا

-قطار 2006 vipقيام 5:15 مساء

-قطار 2012 اسباني قيام 5:30 مساء

-قطار 188 روسي قيام 6:00 مساء

-قطار 988 مكيف أسباني قيام 7:00 مساء

-قطار 88 مكيف قيام 8:00 مساء

قطار 1012 روسي قيام 8:20 مساء

-قطار 2014 vipقيام 9:00 مساء

-قطار 976 vipقيام 9:30 مساء

-قطار 996 مكيف اسباني قيام 10:00 مساء

-قطار 2008 vipقيام 11:00 مساء

-قطار 1008 روسي قيام 11:15 مساء

-قطار 1010 روسي قيام 12:05صباحا

-قطار 1902 أسباني قيام 12:20 صباحا

-قطار vip934 قيام 1:1٠صباحا

مواعيد القطارات من قنا إلى القاهرة

-قطار 987 مكيف أسباني قيام 6:00 صباحا

-قطار 159 روسي قيام 7:05 صباحا

-قطار 157 روسي قيام 8:35 صباحا

-قطار 2011 مكيف قيام 9:30 صباحا

-قطار 981 vipقيام 10:15 صباحا

-قطار 983 مكيف قيام 12:00 ظهرا

-قطار 935 vipقيام 1:35 ظهرا

قطار 1005 روسي قيام 3:45 عصرا

-قطار 1013 روسي قيام 6:05 مساء

-قطار 2013 مكيف أسباني قيام 6:45 مساء

-قطار 2007vip قيام 7:15 مساء

-قطار 2015 vipقيام 7:25 مساء

-قطار 977 vipقيام 8:00 مساء

-قطار 1903 مكيف قيام 9:05 مساء

-قطار 2009 vipقيام 10:15 مساء

-قطار 1009 روسب قيام 11:18 مساء

-قطار 187 روسي قيام 11:30 مساء

-قطار 997 مكيف قيام 1:00 صباحا

قطار 89 مكيف قيام 1:40 صباحا

-قطار 989 قيام 3:05 صباحا

قطار 1011 روسي قيام 3:20 صباحا

-قطار 91 مميز قيام 4:20 فجرا مميز