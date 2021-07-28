خطأ منك يكلفك خسارة حسابك الخاص على واتساب.. تجنبه

من بين العديد من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحادثات والدردشة المتوفرة، يعد تطبيق واتساب WhatsApp واحدًا من أكثر منصات الدردشة أمانًا وسهولة التي يمكنك استخدامها.

وقال موقع the sun إنه بالرغم من سبل الحماية التي يتخذها تطبيق واتساب WhatsApp، لا يزال المستخدمون بحاجة إلى توخي الحذر واليقظة لتجنب المتسللين ومخترقي للحسابات، وخاصة أولئك الذين يدفعون عملية احتيال غزيرة باستخدام رمز التحقق.

ويحاول مجرمو ومخترقو الإنترنت الوصول إلى رموز التحقق من تطبيق واتساب WhatsApp لأنها تمنحهم القدرة على التحكم في الحسابات في ثوانٍ قليلة.

وتتضمن عملية الاحتيال القديمة التي كان يتم اتباعها في الماضي إرسال رسالة يبدو أنها من صديقك وتستمر في الحديث معك حتى يتم اختراق حسابك.

حتى إنه كانت هناك تحذيرات للشرطة بشأن ذلك في الماضي.

وتتضمن الجريمة الإلكترونية متسللًا يتحكم في أحد حسابات WhatsApp الخاصة بجهة الاتصال الخاصة بك أو أحد أصدقائك ويرسل إليك رسائل تتظاهر بأنها هم.

وسيرسل المتسلل رسالة متظاهرًا بأنه صديقك في نفس الوقت الذي تتلقى فيه رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا من واتساب WhatsApp مع رمز التحقق الذي طلبه المتسلل بالتظاهر بأنك أنت.

يتم تقديم هذا الرمز فقط عندما تحاول إجراء تغييرات على حسابك.

المتسلل - الذي ينتحل صفة صديقك - سيتظاهر بأنه طلب عن طريق الخطأ إرسال رمز التحقق إلى رقمك وسيطلب منك إرساله.

*كيف تحمي WhatsApp الخاص بك؟

يجب ألا تشارك رمز تحقق WhatsApp المكون من ستة أرقام مع أي شخص، إذا قمت بذلك، فقد يستخدمه المتسلل للسيطرة على حسابك.

ولن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى حسابك ويمكن للمتسلل محاولة خداع أصدقائك وقراءة رسائلك، وإذا تلقيت رسالة مريبة من صديق، فحاول الاتصال به لمعرفة ما إذا كان يمكنك التحدث إليه شخصيًا والتحقق مما يحدث.

ويُنصح أيضًا بتشغيل التحقق من خطوتين بحيث يكون WhatsApp الخاص بك محميًا أيضًا برمز PIN، وذلك من خلال فتح تطبيق واتساب WhatsApp، واذهب إلى الإعدادات، ثم انقر على «التحقق بخطوتين».

ثم انقر فوق «تمكين» وأدخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره.

سيطلب WhatsApp أحيانًا رقم التعريف الشخصي هذا عند استخدام التطبيق للتحقق مرة أخرى من هويتك.

يعد هذا مفيدًا إذا تم اختراق هاتفك أو إذا كان شخص ما يعرف كلمة المرور لهاتفك ولكن ليس رقم التعريف الشخصي على WhatsApp.

ثم سيُطلب رقم التعريف الشخصي أيضًا لإضافة جهات اتصال.