ضبط كمية من مخدري «الشابو والهروين» بإجمالي 4 ملايين و200 ألف جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص في الإتجار في مخدري «الآيس والهيروين» وترويجهما على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس (شابو) وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وميزان حساس، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة أربعة ملايين ومائتين ألف جنيه.