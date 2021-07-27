وزير الري بجنوب السودان: 70% من قيادات دولتنا خريجو جامعات مصرية

قال مانوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السوداني، إنه تم تشكيل لجنة عليا بين مصر وجنوب السودان لمتابعة المشاريع المشتركة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة جنوب السودان «جوبا»، كما أن مصر تعلن جاهزيتها لدعم دولة جنوب السودان في عدد من المشروعات التنموية، لافتاً إلى أن مصر موجودة في وجدان المواطن بجنوب السودان.

وأضاف «بيتر»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر والسودان كانت دولة واحدة في السابق، كما أن كثير من المثقفين في جنوب السودان من خريجي الجامعات المصرية، وحتى الآن هناك جالية من جنوب السودان تعيش في مصر باعتبارها وطنهم الثاني.

وأردف وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، أن 70% من قيادات جنوب السودان من خريجي الجامعات المصرية، مضيفا أن الدراما والسينما المصرية حاضرة في وجدان كل مواطني جنوب السودان، كما أن الفنان عادل إمام هو النجم الأول في جنوب السودان، وأيضا الراحل سمير غانم، وجورج سيدهم، ومحمود عبد العزيز.

وأوضح أن غياب الدور المصري في جنوب السودان ليس في مصلحة مصر أو في مصلحة جنوب السودان، حيث إن الدولة المصرية الآن تعيش تحول مهم في تنمية المشروعات التنموية الأفريقية، مؤكدًا أن مصر حاضرة بقوة في جنوب السودان بالتكامل الاقتصادي، حيث وقعت بروتوكولات مع وزارة الزراعة في جنوب السودان، لتطوير القطاع الزراعي.

وأردف أنه أيضا تم توقيع بعض البروتوكولات لتغطية الحوجة الداخلية في جنوب السودان، وتم الاتفاق على تطوير الخطوط الجوية بين مصر وجنوب السودان، وهناك اتفاق سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، وأيضا في القطاع التعليمي بزيادة المنح الدراسية لمواطني جنوب السودان، حيث إن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين.