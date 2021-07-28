موعد تطعيم العاملين بالسياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح كورونا

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم البدء في العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الثانية من مصل كورونا أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن العاملين قد تلقوا الجرعة الأولى من المصل بداية من شهر أبريل الماضي، موضحا أن أعداد العاملين بالسياحة بهاتين المحافظتين يتجاوز الـ 100 ألف عامل.

المنتجعات المصرية بجنوب سيناء والبحر الأحمر آمنة صحيا

وأضاف فلا، لـ«الوطن»، أن كل الأمور الصحية بالمنشآت السياحية والفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء «مطمئنة» والجميع ملتزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، مشددا على الجاهزية الصحية للمنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال السياح الروس الذين يتواجد وفد منهم حاليا بشرم الشيخ والغردقة للتأكد من الاستعداد الصحي بكل من شرم الشيخ والغردقة لاستقبال الرحلات الروسية في ظل استمرار جائحة كورونا.

ارتفاع أعداد السياح خلال الشهور المقبلة

وأوضح فلا أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء سيظهر تأثيره الإيجابي على الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى لا تتجاوز الـ 40% من السعة الاستيعابية القصوى التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة.

وأشار إلى أن غالبية نزلاء فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال الأسبوع الحالي هم من المواطنين المصريين إلى جانب السياح الأوكران وسياح دول أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن أعداد السياح العرب المتواجدين بالمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ما زال قليلا.

ومن جهته قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة لم تتلق أي إخطارات برفض أي من العاملين بالمنشآت الفندقية الحصول على تطعيمات كورونا، لافتا إلى أن العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو لديهم مشكلات صحية تمنع حصولهم على الأمصال فقد تم تحويلهم إلى لجان وزارة الصحة والسكان المسؤولة عن التطعيم لتحديد إمكانية حصولهم على التطعيم من عدمه.