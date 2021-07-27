البعثة المصرية: نطمئن المصريين ونسعى للحصول على أكثر من 5 ميداليات في الأولمبياد

قال المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إنه يطمئن الشعب المصري أن البعثة كلها بخير، وروحهم المعنوية جيدة، موضحًا أن هدفهم كان التأهل بأكبر عدد من اللاعبين في تاريخ مصر، والالتحاق بلاعبين في أكبر عدد من الألعاب، والحصول على أكبر عدد من الميداليات، ويكسرون رقم 5 ميداليات الذي حصلت عليه البعثة المصرية في منافسات سابقة.

وأضاف «العريان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنهم حققوا أول هدفين وهما عدد اللاعبين المشاركين، وعدد الألعاب التي شاركوا فيها، ويأملون في تحقيق الهدف الثالث والحصول على أكثر من 5 ميداليات.

وتابع الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن هناك فرص متبقية والقوى الضاربة ستكون في آخر أيام المنافسات، خاصة في الكاراتيه والمصارعة والخماسي الحديث، لافتًا إلى أن النتائج في أول يومين منطقية وطبيعية، وليست خارجة عن المألوف والرياضيون يعرفون ذلك جيدًا، وما تحقق حتى الآن أفضل من التوقعات، وعلى سبيل المثال اللاعب عمر عصر الذي حقق إنجازات أكثر من رائعة، مشددًا على أن هناك أجيال جديدة لديها نتائج أكثر من رائعة.

ونجح عمرعصر، بطل مصر، في التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على السويدي ماتياس فالك، بأربعة أشوط مقابل ثلاثة، في منافسات دور الـ32 بلعبة تنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تستضيفها طوكيو منذ الجمعة الماضية، وتمتد حتى اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل، وتشارك فيها مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي، حيث يمثل البعثة المصرية 134 لاعبا ولاعبة، يشاركون في أكثر من 20 لعبة مختلفة.

ويخوض عمر عصر، منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، للمرة الثالثة في مسيرته في الأولمبياد، حيث كانت مشاركته الأولى في لندن 2012، ثم شارك في نسخة ريو دي جانيرو عام 2016.