«الكهرباء»: لم يحدث انقطاع للتيار في محافظات الصعيد ولكن بطء بالشحن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليقًا على مشكلة انقطاع التيار في بعض محافظات الصعيد، إن ما حدث «مش انقطاع كهرباء ولكن بطء في شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، نتيجة أن البرنامج حدث به مشاكل، إضافة إلى زيادة الشحن في هذا التوقيت».

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن برنامج الشحن الموحد الهدف منه أن تكون طريقة شحن جميع العدادات موحدة، للتسهيل على المواطنين، والوزارة تحاول تطوير أساليب الشحن، ودفع قيمة الشحن، وحاليًا أصبح الدفع ممكنًا عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات كانت تعمل، ولكن المستخدمين كانوا يريدون الشحن لكي لا ينقطع التيار، مشيرًا إلى أن هناك ما يعرف بـ«الأوقات الصديقة» وهي أنه في حالة انتهاء قيمة الشحن في الإجازات فإن الكهرباء تظل مستمرة.

وشدد على أن ما حدث غير مقبول، والوزارة تحاول تيسير طرق الشحن وآلياته، ولذلك الوزارة حركت أكثر من سيارة للذهاب إلى المواطنين وتوفير أكثر من مكان للشحن وحل المشكلة.

ولفت إلى أنهم خاطبوا الشركة التي طورت البرنامج، ووعدوا بحل العطل، ومعنى أن العطل تكرر فهذا يعني أنهم لم يصلحوا العطل، موضحًا أن قطاع شمال القاهرة لم يحدث به أي مشاكل رغم تطبيق البرنامج فيه، وحاليًا برنامج الشحن يعمل ولا يوجد به أي تأخير.

وأكد أنهم سيستعينون ببرامج أخرى من أجل تجاوز هذه المشكلة، لافتًا إلى أن المحافظات التي لم يحدث فيها مشاكل ستستمر بالآلية القديمة.