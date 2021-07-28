عاجل.. القبض على جراح تجميل شهير تعاونه زوجة لاعب كرة

قالت مصادر مسؤولة إن أجهزة الأمن ألقت القبض، قبل قليل، على جراح شهير يدعى «م.غ»، متخصص في جراحات التجميل، عقب إجرائه عددا من العمليات الجراحية التي تسببت في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن قوات الشرطة توجهت للقبض على الجراح الشهير وأودعته قسم الشرطة بعد تحرير محضر له تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، بتهمة إدارة عيادة بدون ترخيص والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تودي بحياة المرضى للخطر، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء تلقت عددا من الشكاوى ضد الجراح بعد تحرير محضر رسمي ضده.

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء أن الجراح اشتهر مؤخرا نتيجة الترويج له عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، عاونته في إغراء بعض السيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهن مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب.

وأشار المصدر إلى أن زوجة اللاعب السابق الذي ينتمي لنادي قمة شهير عملت مع الجراح في مهنة «السمسرة الطبية» بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي.

وطالب المصدر بأن تتضمن عملية القبض على الجراح ضرورة اتهام زوجة اللاعب التي تعاونه وقامت بدور تسويقي كبير له خلال الفترة الماضية مما كان له بالغ الأثر في وقوع عدد من الضحايا المرضى في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا.