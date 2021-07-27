الأمن حدد المتهم وجار ضبطه.. نيابة بني سويف تحقق في مقتل محام

بدأت نيابة مركز شرطة الواسطى شمال بني سويف التحقيق في مقتل محام متأثرا بإصابته بطلق ناري، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، وجرى نقل جثته إلى مشرحته مستشفى الواسطى المركزي، حيث جرى مناظرة الجثة وما بها من إصابات.

مدير أمن بني سويف يتلقى إخطارًا بمقتل محام

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى «حسام.ح.أ»، 25 عاما، مقيم قرية أبو صير دائرة مركز الواسطى، إثر تلقيه عيارا ناريا بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.

مدير أمن بني سويف يوجه بضبط المتهم بقتل محام

كما وجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، وقيادة المقدم محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، وضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحريات الأولية لحادث مقتل محام في بني سويف: خلافات جيرة وأسرية

وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين عائلتين متجاورتين بينهم عائلة المجني عليه، صباح الإثنين، بسبب انفجار ماسورة المياه، تجددت مساء الإثنين، وأثناء ذلك تلقى المحام عيارا ناريا أراده قتيلًا، في ظل وجود خلافات سابقة بين العائلتين بسبب خلافات أسرية بينهما.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة الواسطى التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة، وأشار مصدر إلى أن الأمن حددت المتهم بقتل المحامي، وجار ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

نقابة محامي بني سويف تصدر بيانًا بمتابعة الحادث: نتابع التحقيقات أولا بأول

من جانبه قال أحمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى مركز شرطة الواسطى لمتابعة التحقيقات.

وأصدرت النقابة، بيانًا، قالت فيه: ينعى مجلس نقابة محامي بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطي ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء أمس، إثر حادث جنائي مرير.

وأشارت إلى أن مجلس نقابة محامي بني سويف في حالة انعقاد الآن وتواصل مع كل الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر البيان أن مجلس نقابة محامي بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل رحمه الله عليه، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الزميل، ولكل محامي ببني سويف وللجمعية العمومية لمحامي الواسطى.