«صوت العرب».. فيلم وثائقي يعرض على «DMC» الخميس المقبل

أعلنت شبكة قنوات «DMC»، عرض فيلم وثائقي تحت عنوان «صوت العرب»، الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، على أن يُعاد يوم الجمعة على نفس القناة في الساعة الثانية عصرًا.

وفي إطار تقوية البث والظهور بجودة عالية، أعلنت عدد من الفضائيات المصرية الخاصة والعربية عن الترددات الجديدة للقنوات على النايل سات، والتي يجرى تغييرها بين الحين والآخر للوصول لأكبر عدد من المشاهدين على المستويين المحلي والإقليمي، لذا تقدم تلك القنوات تنويهًا بالترددات الجديدة حتى لا يفاجأ الجمهور بانقطاع البث.

ونوهت قناة dmc على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك:«سوف يتوقف البث على هذا التردد نهاية 30 يونيو.. نزل التردد الجديد 12092 رأسى»، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تردد dmc الجديد 2021 على النايل سات، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التقنية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تردد dmc الجديد 2021 على النايل سات

في بداية العام الجاري 2021، جرى تغيير التردد الخاص بالكثير من القنوات التليفزيونية، ويستطيع المشاهد ضبط أجهزة الإرسال على التردد التالي، للحصول على مشاهدة قناة dmc الجديد 2021 على النايل سات على النحو التالي:

- القمر: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: رأسي.

- الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد الجديد لقناة dmc على القمر الصناعي النايل سات 2021

ويجرى بث قناتين وهما «dmc وdmc دراما»، ومن أشهر البرامج الحصرية التي يتم بثها من خلال قناة dmc برنامج صاحبة السعادة التي تقدمة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والذي لاقى شهرة واسعة ونجاحا كبيرًا، وسوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة dmc وdmc drama.

وتحظى القناة باهتمام الكثيرين كما لها عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، وهو ما دفع الجمهور إلى البحث عن القناة من أجل التعرف على التردد الجديد الخاص بها من أجل مشاهدة جميع المحتويات التي تقدمها القناة.