مصرع رضيعة دهسها حصان بعد سقوطها من يد أبيها تحت عربة كارو ببورسعيد

لقيت رضيعة مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد سقوطها من يد أبيها من على عربة كارو كان يقودها فدهسها الحصان تحت أقدامه في منطقة القابوطى الجديد لتربية المواشي والأغنام جنوب بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول الرضيعة مكة محمد هاني، عمرها عامين، عن طريق سيارة الإسعاف، جثة هامدة إلى مستشفى الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتبين من الكشف الطبي عليها أن الرضيعة توفيت إثر إصابتها بكسر في قاع الجمجمة.

وتبين من تحريات رجال مباحث جنوب بورسعيد أن الأب كان يقود عربة كارو ويمسك برضيعته بين يديه فسقطت منه أسفل الكارو فدهسها الحصان بقدمه ولقت مصرعها على الفور.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحريات وتجرى النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بالتحفظ على جثة الرضيعة تحت تصرفها واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.