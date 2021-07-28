قدري الحجار: مبادرات جديدة للتعاون السينمائي بين مصر وتونس

استقبل محمد بن يوسف، السفير التونسي في مصر، بمكتبه في القاهرة، الكاتب الصحفي قدرى الحجار الرئيس التنفيذي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفنية ومناقشة الخطوط العريضة لمشاركة تونس كضيف شرف للدورة الأولى للمهرجان الذي يعقد في الفترة من 11 - 16 سبتمبر المقبل في مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

حضر الاجتماع أميرة الحامدي المستشار الثقافى للسفارة، وأعرب السفير محمد بن يوسف، عن امتنانه بأن تكون تونس هي ضيف شرف المهرجان في الدورة التأسيسية.

وأكد بن يوسف أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون الثقافي بين البلدين، خاصة مع احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022، الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن هناك أفلاما مهمة تنتجها تونس حاليا، وتجري الاتصالات لتمثيل تونس في الدورة الأولى للمهرجان في أفضل صورة.

وأكد قدري الحجار «أننا نعمل على خروج الاحتفالية على الوجه الأكمل تلبية للفعاليات عام الثقافة المصرية-التونسية الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مع محمد بن يوسف، سفير دولة تونس بمصر، ويجرى التنسيق مع الدكتورة إنصاف وهيبة، مسؤولة الاحتفالية وممثل المهرجان الدائم في تونس والذي سيشمل على برامج خاصة للسينما التونسية، وندوات حول صناعة السينما في تونس وأهم المؤسسات العاملة عليها، وموائد مستديرة سيتم من خلالها إطلاق مبادرات جديدة للتعاون السينمائي بين مصر وتونس».

المهرجان يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مهرجان سينمائي مصري يعني بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي عددا من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة على رأسهم الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.