رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط.

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2021، منذ قليل، وهنأ جميع الطلاب الأوائل، منوها بأن إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات العلمية والمعملية والتحريرية بنظام الخمس والثلاث سنوات يقرب من 776 ألفا و20 طالبًا، حيث تم توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الغشاشين.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيحصل عليها جموع الطلاب بكل التخصصات من خلال هذا الرابط، بعد قليل، موضحة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، عقدت في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، سواء الامتحانات العلمية والمعملية أو التحريرية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.