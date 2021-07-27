تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، على الموقع الرسمي للوزارة «بوابة التعليم الفني»، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بنسبة نجاح لنظام الـ3 بلغت 68.04%، التعليم الفني الثانوي التجاري 72.40%، الثانوي الفندقي 88.38%، الثانوي الزراعي 53.72%، الثانوي الصناعي 71.50%، التكنولوجيا التطبيقية بنسبة النجاح 89.97%، مدارس التعليم والتدريب المزدوج 85.44%، ومدارس الإعداد المهني 42.82%.

وأعلنت الوزارة نسب النجاح لنظام الخمس سنوات بنسبة نجاح بلغت 84.47%، التعليم الفني الثانوي التجاري 95.53%، الثانوي الفندقي 83.76%، الثانوي الزراعي 60.99%، الثانوي الصناعي 79.06%، ونسبة النجاح لطلاب الدمج بلغت 68.43%.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس

وهنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية 2021، البالغ عددهم 22 طالبًا وطالبة، منهم 16 طالبة و6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

يمكنك الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس، بالدخول على الموقع الرسمي «البوابة المصرية للتعليم الفني»، والضغط على هذا الرابط بالنتيجة، وإدخال رقم الجلوس واختيار التخصص الخاص بالطالب «تجاري- صناعي - زراعي».

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس غدا بالمدارس

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالمدارس غدا، بعد تسليمها لمندوب المديريات التعليمية، لإرسالها للمدارس وإعلانها رسميًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2021 على نتائجهم في اليوم التالي بإعلان النتائج بالمدارس، ولمدة 15 يوما، بالمديريات التعليمية.

وأشار المصدر، أنه يحق لطالب الدبلومات الفنية بالاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة به، لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة، مقابل سداد 100 جنيه لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.