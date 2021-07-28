متاح الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر «الوطن»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما اعتمد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، النتيجة، صباح اليوم.

وانتهت نتيجة الدبلومات الفنية 2021 إلى زيادة نسب النجاح في نتائج الدور الأول للدبلومات الفنية في مختلف فئاتها هذا العام، وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه التهنئة للأوائل، مع تمنياته لهم بدوام التوفيق في حياتهم بالفترة المقبلة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وبلغ عدد حضور امتحانات الدبلومات الفنية 2021، نحو 776 ألف طالب وطالبة، موزعين على أنظمة التعليم الفني الـ 5 سنوات، وأنظمة التعليم الفني الـ 3 سنوات، فضلاً عن نحو 360 طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك حسبما أعلن نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد.

ويوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن إجمالي نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية 2021 هي 68.43% من إجمالي الطلاب الحاضرين.

ويشير «مجاهد»، إلى أن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية هذا العام بنظام الثلاث سنوات شهدت زيادة عن نسب النجاح خلال نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بنسبة تُناهز 8.46%، لتبلغ 68.04%.

كما سجلت نتيجة الدبلومات الفنية 2021 هذا العام أيضاً زيادة في عدد الطلاب الناجحين من فئة الخمس سنوات مقارنة بنتيجة الدبلومات الفنية خلال العام الماضي بنسبة 1.99%، لتصبح النتيجة نجاح 84.47% من طلاب هذا العام.

أما طلاب الدمج الحاضرين للامتحانات للدبلومات الفنية 2021؛ فقد بلغ عددهم نحو 3 آلاف و207 طالب وطالبة، حيث سجلت نسب نجاحهم بعد خوضهم للامتحانات نحو 87.94%.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتنشر «الوطن»، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، والتي أتيحت على البوابة المصرية للتعليم الفني، منذ قليل، ويمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط.

نتيجة طلاب التعليم الفني الثانوي التجاري نظام الـ 3 سنوات

وحسب تصريحات لنائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني؛ فإن نسبة الزيادة في نجاح طلاب التعليم الفني الثانوية التجاري في نظام الـ 3 سنوات هو 13.52%، وذلك مقارنة بنتيجة الدبلومات الفنية 2021، لتبلغ نسبة النجاح في تلك الفئة هي 72.40%.

نتيجة طلاب التعليم الفني الثانوي الفندقي نظام الـ 3 سنوات

كما ذكر «مجاهد»، أن نسبة نجاح الطلاب في التعليم الفني الثانوي الفندقي خلال هذا العام شهدت زيادة مقدارها 8.43%، مقارنة بنتيجة الطلاب في تلك الفئة في طلاب دبلومات 2020، لتبلغ نسبة النجاح في هذه الفئة 88.38%.

نتيجة طلاب التعليم الفني الثانوي الزراعي نظام الـ 3 سنوات

وأشار نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إلى أن نسب نجاح طلاب التعليم الفني الثانوي الزراعي في نظام الـ 3 سنوات، شهدت أيضاً زيادة في نسب النجاح مقارنة بالعام السابق بنسبة زيادة تُناهز 5.46%، لتبلغ نسب النجاح في تلك الفئة 53.72%.

نتيجة طلاب التعليم الفني الثانوي الصناعي نظام الـ 3 سنوات

بينما كانت نسب النجاح في فئة التعليم الفني الثانوي الصناعي، حسبما صرح «مجاهد»، هي 71.50%، موضحاً أن تلك النسب تزيد عن النتيجة عن العام السابق، بنسبة زيادة مقدارها 6.13%.

نتيجة طلاب مدارس التعليم والتدريب المزدوج

وحسب نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني؛ فزادت أيضاً نسب نجاح الطلاب بمدارس التعليم والتدريب المزدوج خلال نتيجة الدبلومات الفنية 2021، مقارنة بنتيجة العام الماضي بنسبة 5.72%، حيث بلغت نسبة النجاح في فئات الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي نحو 85.44%.

نتيجة طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أما طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ فتشهد بحسب «مجاهد»، هذا العام، تخريج أول دفعة من أول 3 مدارس أنشئت فيها، وبلغ عددهم نحو 369 طالب وطالبة، وكانت نسبة نجاحهم، كما ذكر نائب وزير التعليم هي 89.97%.

نتيجة طلاب مدارس الإعداد المهني

كما ذكر نائب وزير التعليم، أن نسب النجاح في طلاب مدارس الإعداد المهني هذا العام شهدت زيادة بنحو 3.17% عن نتيجة طلاب نفس تلك المدارس خلال عام 2020؛ حيث سجلت نسبة النجاح في تلك الفئة نحو 42.82%.

نتيجة التعليم الفني الثانوي التجاري نظام الـ 5 سنوات

وذكر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن نسبة نجاح طلاب نظام الـ 5 سنوات هذا العام في فئة التعليم الفني الثانوي التجاري زادت بنحو 1.77%، لتصبح نسب نجاحهم هذا العام 95.53%.

نتيجة التعليم الفني الثانوي الفندقي نظام الـ 5 سنوات

كما شهدت النتيجة، بحسب «مجاهد»، زيادة نسبة نجاح طلاب التعليم الفني الثانوي الفندقي نظام الـ 5 سنوات بنسبة 17.29% عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020، لتصبح 83.76%.

نتيجة التعليم الفني الثانوي الزراعي نظام الـ 5 سنوات

وأوضح نائب وزير التعليم، أن نسب نجاح طلاب التعليم الفني الثانوي الزراعي هذا العام قلت عن العام الماضي بنسبة 3.14%، لتصبح 60.99%.

نتيجة التعليم الفني الثانوي الصناعي نظام الـ 5 سنوات

وأخيراً؛ فإن نسب نجاح طلاب التعليم الفني الثانوي الصناعي، بحسب نائب الوزير؛ سجلت تراجع أيضاً مقداره 5.23% مقارنة بنتيجة الدبلومات الفنية 2020، لتصبح 79.06% هذا العام.

امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية 2021

ومن المُقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية 2021 بعد قرابة 17 يوماً، وتحديداً اعتباراً من يوم 14 أغسطس الموافق يوم السبت، وذلك بنسبة 27.37% من الطلاب، أي ما يُناهز 212 ألف و391 طالب وطالبة، فيما أن الطلاب الباقين للإعادة سيتم إتاحة دخول الامتحان لـ32 ألف و565 طالب وطالبة منهم.

فيما، تفوقت الطالبات على الطلاب الذكور في أوائل طلبة الدبلومات الفنية 2021، بواقع 16 طالبة، و6 طلاب، بحسب تصريحات من رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية الدكتور محمد موسى عمارة.