نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التجاري.. الرابط والخطوات

ينتظر الكثير من طلاب الدبلومات الفنية حاليًا، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التجاري، والتي تم اعتمادها ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التجاري

ويمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية «تجاري» الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، فور الإعلان رسميًا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التجاري

وينبغي على الطلاب اتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التجاري، عبر الموقع الرسمي المخصص لإعلان النتيجة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي كالتالي:

1 - يجب أن يقوم الطالب أولًا بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لكتابته.

2 - أن يختار الطالب ثانيًا التخصص ما بين تجاري وصناعي وزراعي، ولطلاب «التجاري» أن يضغطوا على اختيار «تجاري» من بين الاختيارات الثلاثة.

3 - أخيرا ينبغي أن يضغط الطالب على زر «بحث»، وعلى الفور سيتم ظهور نتيجة الطالب أمامه على نفس الصفحة.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

ومن الجدير بالذكر كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد ظهر اليوم الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، للدور الأول من العام الدراسي 2020/2021.

وهنأ الدكتور طارق شوقي جميع الطلاب الأوائل في الدبلومات الفنية، وتمنى لهم مزيدًا من التفوق خلال حياتهم المستقبلية.

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات، وهو «776020»، كما أن منهم «18110» طالب في نظام «السنوات الخمس»، مع «757541» طالبًا في نظام «السنوات الثلاث»، بالإضافة إلى عدد «369» الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.