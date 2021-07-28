«يمنع الغش ويسجل اسم المشتري».. كل ما تريد معرفته عن دمغ الذهب بالليزر

كشف اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، تفاصيل جديدة بشأن تكويد الذهب بالليزر، لمنع ظاهرة غش الذهب، وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي حسام الدين حسني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وترصد السطور التالية، تفاصيل دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، حسب ما ذكر رئيس مصلحة الدمغة والموازين، كما يلي:

1. الذهب يخضع حاليًا للدمغ بواسطة قلم الدمغ، ليوضح عيار الذهب المصنوع منه المسبوكة الذهبية.

2. نظام الدمغ له بعض السلبيات، منها تشويه شكل الذهب أحيانًا نظرًا لظهور الدمغة في القطعة الذهبية.

3. بعض الورش قلّدت قلم الدمغ لبيع قطع من الذهب المضروب والمقلد.

4. لجأت مصلحة الدمغة والموازين إلى الليزر لدمغ الذهب منعا للغش.

5. دمغ الذهب يتم بواسطة الليزر بمساحة 2 مل في 2 مل، على أن تكون هذه الدمغة مكتوبا فيها كل البيانات والمعلومات الخاصة بالذهب مثل العيار والوزن والاسم والصورة وتاريخ الصناعة وتاريخ الدمغ.

6. الدمغ يحافظ على شكل المشغولات الذهبية ويتسبب في الإحكام والسيطرة على سوق الذهب، فالكود لا يتكرر على أي قطعة أخرى.

7. يوجد قارئ إلكتروني لدى البائع والمفتش لقراءة البيانات والكود.

8. أي حركة تتم على المشغولات الذهبية تكون مسجلة على المنظومة، بداية صاحب الورشة حتى وصولها إلى المشتري.

9. المنظومة الجديدة تسجل آخر شخص اشترى القطعة الذهبية.

10. سيتم تعميم أجهزة القراءة لدى تجار الذهب، للسيطرة على السوق وإحكامه لعدم تقليد المشغولات الذهبية، حيث يعد هذا النظام آمنا وموجودا في كثير من دول العالم.