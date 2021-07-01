ضبط عصابة «الذهب المقلد» بقيادة صاحبة محل كوافير بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، قبل قليل، القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص، بقيادة صاحبة محل كوافير بدائرة مركز شبين القناطر، للنصب على أصحاب محلات المجوهرات، وبيع مشغولات ذهبية مقلدة، على أنها ذهب حقيقي، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً اليوم الخميس، بورود بلاغ من مواطن يُدعى «هيثم م.»، صاحب محل مجوهرات بشبين القناطر، يفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب على أصحاب محلات الذهب، وبيع مشغولات ذهبية مقلدة إليهم، على أنها حقيقية.

وتم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط كل من «شمية ج. ر.»، صاحبة محل كوافير ومقيمة بمنطقة «الزاوية الحمراء» في القاهرة، و«نسمة ح. ع.»، من محافظة الفيوم، و«سامح ص. ز.»، مقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية، ومبالغ مالية، ودفاتر فواتير لمحلات بيع مشغولات ذهبية، مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية حملة على قرية «مشتهر»، بدائرة مركز طوخ، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 5 عاطلين، بحوزتهم 7 قطع سلاح ناري، و4 أسلحة بيضاء، و18 قضية مخدرات، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.