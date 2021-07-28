إنشاء 7128 وحدة سكنية لنقل سكان العشوائيات إليها بقنا

كشف اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، تفاصيل إنشاء مجتمع عمراني جديد بالمحافظة، تحت اسم مشروع «تقسيم سلام» على مساحة 67 فدانًا، وسيبدأ تنفيذ 99 عمارة سكنية، بها 7128 وحدة، بتكلفة تصل لـ5 مليارات جنيه، لاستيعاب 35 ألف نسمة.

وأوضح «الدوادي»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي حسام الدين حسني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المشروع من المشروعات العمرانية الجديدة التي تهدف لتطوير العواصم، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت لـ20%، وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي التي تتبنى المشروع وتشرف عليه.

وأشار محافظ قنا إلى تنفيذ مشروع موازٍ على مساحة 20 فدانًا بمدينة نجح حمادي، ثاني أكبر مدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستكون على غرار حي الأسمرات بالقاهرة، وسيتم نقل المقيمين في 5 مناطق عشوائية لهذه المشاريع على أن يتم تطوير هذه المناطق فيما بعد، مشددًا على أن هذه المشروعات تهدف لإيجاد حياة كريمة للمواطن المصري.

ولفت محافظ قنا إلى أن هذا المشروع ليس له علاقة بمشروع مدينة غرب قنا الجديدة، حيث ينفذ المشروع الأول ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، مشيرًا إلى أن مدينة غرب قنا الجديدة ستكون من مدن الجيل الرابع.

وأكد أنه سيتم نقل سكان المناطق العشوائية للمشروعات الجديدة والتي ستحتوي على أماكن تجارية وترفيهية وخدمية ومساحات خضراء، مشيرًا إلى أنها ستكون وحدات سكن عصري حديث مناسبة لجميع فئات المجتمع.