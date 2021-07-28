انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة نفسية بسوهاج

انتحر عامل بشنق نفسه بحبل داخل منزله بدائرة مركز أخميم شمال سوهاج، لمروره بأزمة نفسية، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا بانتحار عامل بمنزله بدائرة مركز أخميم، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مصرع «عبد الله. م. ا»، 27 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز أخميم بجوار جامع العمري، وبمناظرة الجثة تبين قيام المذكور بالانتحار بشنق نفسه بحبل يتدلى من سقف منزله.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.