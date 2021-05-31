3 حالات انتحار ووفاة سيدة في القاهرة خلال 6 ساعات

شهدت القاهرة خلال الـ6 ساعات الماضية في البساتين والمطرية والتبين ومدينة نصر انتحار 3 سيدات بسبب خلافات زوجية، والعثور على جثة الرابعة في أحد شوارع مدينة نصر، ونقلت الجثامين الأربعة إلى مشرحة زينهم، التي قررت تشريحهم لبيان مدى وجود شبهة جنائية، بينما اكتفت بالكشف الظاهري لجثمان السيدة الرابعة فقط.

البساتين

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بمصرع ربه منزل، إثر سقوطها من الطابق الخامس من شرفة منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات أن خلافات زوجية بسبب عدم الإنفاق على المنزل، جعلها تلقي بنفسها من شرفة شقتها.

المطرية

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربه منزل تدعى «فاطمة»، في العقد الثالث من العمر، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به، وترتدي كامل ملابسها.

وبالفحص تبين إصابتها بانفجار في الجمجمة من قوه الارتطام بالأرض، وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وبسؤال أسرتها اتهموا الزوج بإلقائها من أعلى؛ لوجود خلافات زوجيه بينهما، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وقررت النيابة العامة بضبط وإحضار الزوج للاستماع لأقواله في اتهام أسره المتوفاة له بقتلها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.

التبين

أنهت ربه منزل حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع من شرفة منزلها بسبب خلافات زوجية، وبانتقال ضباط المباحث تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «حبيبة. ر. س»، 21 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ومصابه بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات أن خلافات زوجية جعلتها تلقي بنفسها من شرفة منزلها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي للتشريح، وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة.

مدينة نصر

عثرت الأجهزة الأمنية في قسم ثان مدينة نصر على جثة سيدة بجوار سور نادي السكة الحديد، وبالفحص تبين العثور على بطاقة المتوفية، وتبين أنها تدعى «رائعة. ا. ح» في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلوها من ثمة أية إصابات ظاهرية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفية تتسول في منطقة العثور على جثتها، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري، وكلفت المباحث باستدعاء أسرتها لاستلام الجثمان، ومن ثم دفنه.