مصرع 18 عاملا في حادث دهس على الطريق السريع بالهند

دهست شاحنة مجموعة من العمال كانوا نائمين أسفل حافلة متوقفة على جانب طريق سريع في شمالي الهند، ما أسفر عن مصرع 18 شخصا على الأقل وإصابة 24، حسب ما ذكرت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث خلال الليل في مدينة بارابانكي، الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وذكرت السلطات أنّ الحافلة تعطّلت أثناء سيرها في طريقها إلى ولاية بيهار في الشمال، ما دفع السائق إلى التوقف على جانب الطريق السريع.

وكان معظم الضحايا وهم عمال عائدين إلى منازلهم، ينامون أسفل الحافلة ذات الطابقين عندما اصطدمت الشاحنة بها.

وقال ضابط الشرطة يامونا براساد، إنّ الاصطدام كان سيئا للغاية لدرجة أنّ 16 شخصا لقوا حتفهم في الحال، بينما توفي 2 آخرين متأثرين بجراحهما في المستشفى.

وأضاف براساد، أنّ الحافلة كانت مكتظة، وكان العديد من الركاب نائمين على الطريق، حيث قيل لهم إنّ الحافلة لن يتم إصلاحها إلا في الصباح.

ونقل المصابون الى مستشفى لتلقي العلاج، وقالت الشرطة إنّ عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفة أنّ سائق الشاحنة فرّ من مكان الحادث.