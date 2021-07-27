الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا: 29 ألفا و689 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل أدنى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ 17 من مارس الماضي، مسجلة 29 ألفا و689 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 31 مليون إصابة.

وأضافت الوزارة الهندية، أنه تم تسجيل 415 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى421 ألفا و832 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

الصين تسجل 31 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 31 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، في البر الرئيسي الصيني جميعها في مقاطعة جيانجسو الواقعة شرقي الصين، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إنه تم تسجيل أيضا 40 حالة وافدة، منها 19 حالة في يوننان، و13 حالة في قوانجدونج، و4 حالات في شنجهاي، و3 حالات في جيانجسو، وحالة واحدة في سيتشوان.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وافدة من خارج البر الرئيسي في شنجهاي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض، أمس الاثنين في البر الرئيسي.