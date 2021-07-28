جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بشمال سيناء: تبدأ 10 أغسطس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اعتماد موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدن وقرى المحافظة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اعتماد موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والذي تحددت بدايته في 10أغسطس المقبل، حتى 18 أغسطس من الشهر نفسه، أي بواقع 6 أيام بشكل متواصلة عدا الخميس والجمعة من بداية الامتحانات.

«تعليم شمال سيناء» تنشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف «رضوان»، أنه تم نشر جدول الامتحانات لكى يتمكن الطلاب من معرفة المواد الدراسية المقرر الامتحان بها، حيث ستكون البداية من الثلاثاء 10 أغسطس المقبل بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، والأربعاء الجبر والإحصاء، أما السبت 14 من الشهر ذاته فسيعقد به امتحان اللغة الآنجليزية، والأحد الهندسة، والاثنين العلوم، والثلاثاء الدراسات الاجتماعية.

ونوه بأن الامتحانات ستبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين، عدا امتحان اليوم الأول وهو اللغة العربية والخط والإملاء، حيث يستمر وقت الامتحان لمدة ساعتين ونصف الساعة، أي حتى الحادية عشر والنصف.

%17.9 من طلاب الشهادة الإعدادية بشمال سيناء يؤدون امتحان الدور الثاني

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية فى الدور الأول بلغت 82,1%، وأن 17,9% من الطلاب هم من يحق لهم الإعادة في الدور الثاني بإدارات شمال سيناء الست.