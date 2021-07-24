«كهرباء شمال سيناء»: نستعد لأي قطع مفاجئ خلال أداء امتحانات الثانوية العامة

انتهت شركة الكهرباء بشمال سيناء، من عمليات الصيانة والتركيب قبل امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في مدينة الشيخ زويد.

وقال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء، إنه تم تنظيم تشغيل التيار الكهربائي لتلاشي مشكلة عدم الانقطاع خلال الامتحانات، وتم عمل جميع الاحتياطات اللازمة تحسبا لقطع مفاجئ.

وأضاف «حماد» أن هناك تعليمات بضرورة إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق وتوفير كامل سبل الراحة والأمان لطلبة الثانوية العامة.

2677 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

بدوره، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن إجمالي عدد الطلاب 2677 طالبًا وطالبة، موزعين على 23 لجنة، مقسمين بإدارة العريش التعليمية 1664 طالبا وطالبة، وإدارة بئر العبد التعليمية 660 طالبا وطالبة، وإدارة الشيخ زويد التعليمية 246 طالبا وطالبة، وإدارة نخل التعليمية 38 طالبا وطالبة، و3 طلاب من مدارس التربية الخاصة «مكفوفين».

وأكد بيان من قسم المتابعة بديوان مديرية التربية والتعليم، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، وأن اللجنة لم تتلق أى شكاوى أو استغاثات من الطلبة أو أولياء الأمور حتى الآن.