الآلاف من أهالي شمال سيناء يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى الآلاف من أهالى شمال سيناء، صلاة العيد فى المساجد التى خصصتها مديرية أوقاف المحافظة فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.

ففى مدينة العريش، أدى المصلون صلاة العيد فى مسجد النصر أكبر مساجد المدينة، وخطب الشيخ محمد عزام، في المصلين حيث حثهم على التسامح فيما بينهم، والعمل على تطبيق السنة النبوية من زيارة الآرحام والعمل على نشر روح المودة بين الناس.

تقسيم الآضحية إلى 3 أقسام بحسب السنة النبوية

وفى مدينة الشيخ زويد، قال الشيخ محمد عطاالله أمام وخطيب مسجد الزاوية، أن العيد هو نشر سنة أنبياء الله إبراهيم وإسماعيل وسيدنا محمد عليهم السلام، فى عملية ذبح الأضحية وتوزيعها ثلاثة أقسام، قسم على الفقراء وقسم على الآقارب من صلة الرحم والقسم الثالث على أهل البيت، وكيف أن عملية التواد والتراحم تصنع مجتمعا متكاملا من الحب والإيخاء والرحمة بين الناس.

تخصيص 600 مسجد لآداء صلاة العيد

بدورها أكدت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أنها شددت على العاملين بالمساجد منع دخول المصلين بدون كمامات فى صلاة العيد، والتى تم تحديدها فى 600 مسجد على مستوى المحافظة.

قال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام أوقاف شمال سيناء، إن المديرية خصصت 600 مسجد فقط لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وهى المساجد ذاتها المخصصة لصلاة الجمعة، موضحا أن المساجد فتحت أبوابها قبل موعد الصلاة بعشر دقائق، وتم الإغلاق بعد الإنتهاء من الخطبة مباشرة، وأن مدة الصلاة والخطبة عشر دقائق بحسب ما حددت وزارة الأوقاف بسبب جائحة كورونا.