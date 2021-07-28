درجة الحرارة في أسوان اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021: العظمى تصل لـ43

شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث شهدت طقساً مشمساً حاراً، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أسوان تدريجيا في الأيام القليلة المقبلة.

ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى لـ43 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 23 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفق ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بلغت 43 للعظمى و29 للصغرى، وتوقعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة بمستوى تدريجي خلال الأيام المقبلة.

وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي:

الأربعاء: العظمى 43 والصغرى 29

الخميس: العظمى 44 والصغرى 29

الجمعة: العظمى 44 و الصغرى 29

السبت: العظمى 44 والصغرى 29

الأحد: العظمى 43 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 44 والصغرى 30

الثلاثاء: العظمى 44 والصغرى 30

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، وناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.