الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت انخفاضا في درجات الحرارة اليومين الماضيين، ويستمر اليوم الأحد، وغدا الاثنين، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستصل إلى 34 درجة، وهي درجة الحرارة في الظل دون حساب نسبة الرطوبة المرتفعة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين أو 3 درجات.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وأحمد عبدالصمد: «درجات الحرارة السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 و31 درجة، و40 و41 درجة في جنوب البلاد، وهي درجات الحرارة العظمى التي تسجل في الفترة من الظهر حتى بعد العصر، ويفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة، وينصح باصطحاب الشمسية أو غطاء الرأس وتناول المياه والمشروبات السائلة على مدار اليوم، تجنبا للشعوب بالعطش، وارتداء الملابس القطنية».

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: «بداية من يوم الثلاثاء سترتفع درجات الحرارة مرة أخرى وستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 36 درجة بعدما كانت 34، وفي نهاية الأسبوع ستصل إلى 38 درجة بارتفاع 4 درجات مقارنة باليوم وغدا، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على البلاد في معظم فترات فصل الصيف».

وأردفت إيمان شاكر، أن بداية تحسن الجو يتكون بعد نهاية فصل الصيف، اعتبارا من شهر سبتمبر، وبالنسبة للمصيفين يُفضل أن يتواجدوا في فترة الصباح الباكر وفترة المغرب على الشواطئ.