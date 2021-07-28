وزير البترول يستقبل رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السيد ساميلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية، والوفد المرافق، حيث تم بحث إمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول التي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

وخلال اللقاء استعرض المهندس طارق الملا قصص النجاح التي تحققت مؤخرا في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين.

واكد الملا حرص قطاع البترول على إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الإفريقية والعمل سويا من أجل التعاون البناء في المشروعات الجديدة التي ينفذها قطاع البترول والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية، مضيفا أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة وأنه وجه بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها.

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية تطلعها لإقامة تعاون وشراكة تنموية مع مصر بما يفتح آفاقا جديدة لأعمال المؤسسة، خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز والتعدين، لافتا إلى أن مصر قدمت نموذجاً رائداً في تطوير صناعة البترول والغاز، مؤكدا على اهتمام المؤسسة بالمشاركة في تمويل مشروعات قطاع البترول المصري.

وخلال استعراض المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها، أثنى وفد مؤسسة التمويل الإفريقية على مشروع سونكر لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة السخنة كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

حضر اللقاء كل من الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني، والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر، والمهندس محمود نظيم مستشار العضو المنتدب لشركة سونكر.