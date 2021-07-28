بعد مد المهلة 8 مرات.. اعرف آخر موعد لتلقي طلبات العدادات الكودية

تنتهي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من تلقي طلبات المواطنين للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية يوم الأحد المقبل الموافق 1 أغسطس المقبل.

مد مهله تلقي الطلبات 8 مرات منذ تفعيلها في يوليو 2020

وأكّد مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، أنَّ المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء بدأت في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، منذ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي 2020، لافتًا إلى أنَّه تمّ مدّ المهلة 8 مرات كالآتي:

- من أول يوليو حتى منتصف أغسطس من العام الماضي 2020.

- من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2020.

- من نهاية سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر2020.

- من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 2020.

- من نهاية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر2020.

- من نهاية ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.

- من نهاية مارس حتى نهاية يونيو 2021.

- من نهاية يونيو حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

مليون و510 آلاف طلب لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصه الإلكترونية لخدمات الكهرباء على مستوى جميع شركات التوزيع للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية بلغ مليونًا و510 آلاف طلب حتى الآن لتركيب ما يقرب من 2 مليون و500 ألف عداد بالعقارات المخالفة.

طرق التقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة

وتستعرض «الوطن» طريقة التقديم والأوراق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية لتركيب العدادات الكودية.

- رابط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي: eehc.ses360.net.

المستندات المطلوبة

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على المنصه الاليكترونيه

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكّد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.