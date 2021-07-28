زادت التساؤلات واستفسارات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البحث الإلكتروني حول «هل الخميس 29 يوليو إجازة رسمية؟»، وذلك بعد ربط بعض المواقع الإلكترونية وصفحات «فيس بوك»، بين يوم الخميس 29 يوليو، وبين صدور قرار حكومي بشأن منح هذا اليوم كإجازة رسمية بديلاً عن يوم الاحتفال بعيد الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

هل الخميس 29 يوليو إجازة رسمية؟.. مصدر حكومي يكشف الحقيقة

ونقلت «الوطن» تساؤلات المواطنين حول «هل الخميس 29 يوليو إجازة رسمية؟»، ليرد نافيا بشكل قاطع وواضح تلك الأنباء، مضيفا أنها عارية تماما عن الصحة، وأن يوم الخميس 29 يوليو سيكون يوم عامل عادي جدا سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأن ما يتردد عن منح غدا إجازة رسمية ليست سوى «شائعات».

وأوضح المصدر، أن يوم ذكرى ثورة 23 يوليو هو يوم إجازة رسمية بموجب الأعياد والمناسبات الوطنية التي تُعطل فيها المنشآت والمؤسسات الحكومية عن العمل ليكون إجازة مدفوعة الأجر، كما أنه يوم العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، والذي تحتفل به سفارات مصر في الخارج بحضور عدد من كبار المسؤولين حول العالم.

قرار إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو صدر مع إجازة العيد

وعن موقع إجازة يوم ذكرى ثورة 23 يوليو، قال المصدر، إن المصريين حصلوا على الإجازة بالفعل، حيث أن قرار يوم إجازة ثورة 23 يوليو في عام 2021 لم يصدر منفردا، ولكن صدر بالإضافة إلى قرار إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك سواء كان يوم الإجازة صادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو محمد سعفان، وزير القوى العاملة للقطاعين العام والخاص.

وصدرت إجازة كلاً من عيد الأضحى المبارك 2021 وعيد ذكرى ثورة 23 يوليو، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من الإثنين 19 يوليو 2021، حتى يوم 24 يوليو، وتم تعديلها بعد ذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إضافة يومين للإجازة لتصبح اعتباراً من يوم السبت 17 يوليو 2021، حتى يوم السبت 24 يوليو.