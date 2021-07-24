تعرف على موعد أول إجازة رسمية عقب عيد الأضحى: بعد أيام

بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي امتدت لـ8 أيام رسمية، مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والتي تعتبر أطول إجازة لهذا العام، حيث بدأت يوم السبت الماضي الموافق 17 يوليو، وتنتهي اليوم السبت الموافق 24 من الشهر الحالي.

يتساءل موظفو القطاع الحكومي والمصالح والوزارات، عن أقرب إجازة رسمية، ستعقب إجازة عي الأضحى المبارك، وتعد إجازة السنة الهجرية، هى الإجازة الرسمية التالية، أي أنها ستكون أول إجازة رسمية عقب عيد الأضحى المبارك، والتي توافق يوم الاثنين 9 أغسطس المقبل.

ووفقا للقرار المعمول به من قبل رئيس الحكومة، الذي ينص على أنه في حالة وجود إجازة رسمية في منتصف الأسبوع، يتم ترحيلها لنهاية الأسبوع، وعليه سيتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى الخميس وليس الاثنين.

ويشمل العام الجاري منذ بدايته 21 يوما إجازة رسمية يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية العام والأعمال العام، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما ستشهد الشهور التالية، وحتى نهاية العام الجاري 2021، إجازات رسمية عدة، وترصد السطور التالية، الإجازات خلال هذا العام:

الإجازات الدينية والرسمية لعام 2021

الخميس 7 يناير عيد الميلاد المجيد

الخميس 28 يناير عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الخميس 29 أبريل عيد تحرير سيناء

السبت 1 مايو عيد العمال

الإثنين 3 مايو عيد شم النسيم

الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك

الجمعة 14 مايو إجازة عيد الفطر المبارك

السبت 15 مايو إجازة عيد الفطر المبارك

الخميس 1 يوليو إجازة ثورة 30 يونيو

الاثنين 19 يوليو إجازة يوم وقفة عرفة

الثلاثاء 20 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 21 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك

الخميس 22 يوليو إجازة عيد الأضحى

الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الأضحى

السبت 24 يوليو إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو

إجازات متبقية لعام 2021:

يوم الاثنين 9 أغسطس: إجازة رأس السنة الهجرية

يوم الأربعاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة

يوم الاثنين 18 أكتوبر: إجازة المولد النبوي الشريف