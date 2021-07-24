«الجامعات الخاصة»: من الوارد تغيير الحد الأدنى للتنسيق بالكليات

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الدرجات النهائية لنتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 التي ستعلن من قبل وزارة التربية والتعليم خلال شهر أغسطس المقبل، هي الفيصل النهائي لمؤشر الحدود الدنيا للقبول بالكليات للعام الجامعي 2021، لافتا إلى أنه من الوارد تغيير الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا لنسب ومعدلات شرائح المجاميع لنتائج الثانوية العامة، من حيث رفع الحدود الدنيا أو خفضها، قائلا: "كل شئ وارد".

الجامعات الخاصة: 95% الحد الأدنى لكليات الطب البشري بالجامعات الخاصة حتى الآن

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعات الخاصة تستقبل حاليا طلبات الالتحاق بها بالنسبة لطلاب شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، مؤكدا أن الأعلى للجامعات الخاصة شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة التقديم داخل الجامعات، والتشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد والتقديم.

وأوضح، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وافق خلال اجتماعه الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الخاصة، على الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022، وهي: كليات الطب البشري 95%، والحد الأدنى لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90%، بينما الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 80%، وكليات الهندسة 80%، وكليات الإعلام واللغات والترجمة: 60%، وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة 60%، وكليات علوم الحاسب والفنون التطبيقية 70%، وكليات تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية والتكنولوجيا الحيوية 70%، وكليات الزراعة 55%، وباقي الكليات 55%.

وأكد ان هناك متابعة لحظية من قبل الأعلى للجامعات الخاصة بشأن عمل الجامعات الخاصة في التنسيق للجامعات الخاصة من حيث التقدم والقبول.