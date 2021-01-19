جهاز مدينة الشروق: إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان 306 ملايين جنيه

تشهد مدينة الشروق مشروعات تطويرية عدة، شملت المجالات كافة، لتحسين الخدمة المقدمة لقاطني المدينة، وتوفير حياة هادئة مزودة بجميع المرافق ووسائل المواصلات، لنقل السكان من وإلى المدينة.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن العمل داخل المدينة قائم على قدم وساق؛ لتوفير الخدمات والمرافق كافة لسكان المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إجمالى الاستثمار في قطاع الإسكان قد بلغ 306 ملايين جنيه، وتم إنهاء 44 عمارة بمشروعي الإسكان الفاخر «جنة»، والمتوسط «سكن مصر»، من إجمالي 163 عمارة بالمشروعين.

وأكد «الغيطي» أنه تم تسليم 2398 وحدة سكنية من إجمالى 2808 وحدة، بالمرحلة الأولى من مشروع «دار مصر»، بالإضافة إلى 664 وحدة سكنية، من إجمالي 1224 وحدة، بالمرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» شاملة المرافق.

أما عن قطاع الخدمات، أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس، أكبرها «النيل»، باستثمار من الجهاز بلغ 75 مليون جنيه، بجانب تخصيص أول مدرسه «أكأديميه للفنون»، وكذلك البدء فى إجراءات تنفيذ مدرسة، بها 42 فصلا خلال العام المقبل ضمن الخطة، وتسليم أرض لـ«إنشاء أول مدرسة للمتفوقين لهيئة الأبنية، وإقامة مجمع معاهد أزهري»، مع إنهاء حضانة، والبدء في إجراءات تنفيذ اثنتين آخرتين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إنهاء وحدة صحية، ورفع كفاءة وتطوير شامل لمقر الإسعاف، وتخصيص 6700م لوزارة الصحة، كتوسعات للمستشفى القائم باشتراطات بنائية، أرضي و4 أدوار.

أما بالنسبة للأسواق، أكد «الغيطي» أنه قد تم إنشاء سوق «منافذ الخير»، وفصل واستحداث قسم منفصل لبيع «اللحوم - الأسماك - الدواجن»، وإنهاء مول تجاري من نمطه الأول في التنفيذ بالمدينة، بإستثمار من الجهاز، وجاري تجهيزه للتشغيل، بالإضافة إلى 18 سوقا تجاريا، بإجمالي 210 محال، بيع منها 11، و6 صيدليات، ومحدد يوم 24 يناير لبيع 16 محل.

وأشار المهندس الغيطي إلى حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بالقطاعات كافة، والنهوض بالمدينة، وتطوير الخدمات التي تحقق متطلبات وراحة سكان مدينة الشروق.