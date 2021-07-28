أوتوبيس مكشوف للاحتفال بهداية ملاك وسيف عيسى في شوارع القاهرة بعد قليل

تصل هداية ملاك وسيف عيسى، بطلا مصر الحاصلان على برونزيتي التايكوندو في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية المنعقدة في العاصمة اليابانية «طوكيو 2020» إلى مطار القاهرة الدولي بعد قليل، مع استعدادات في المطار لتنظيم احتفالية صغيرة على شرف البطلين بعد قليل.

ومن المُقرر أن يصل البطلان الأوليمبيان إلى صالة رقم 2 في مطار القاهرة الدولي، والتي تستقبل الرحلات القادمة والمسافرة من مصر إلى الطيران الدولي.

وتم تجهيز أوتوبيس مكشوف من المُقرر أن يستقله البطلان الأوليمبيان من مطار القاهرة الدولي حتى نادي الصيد الرياضي في منطقة الدقي، وسط احتفال شعبي ورسمي بهما.

وسيتم تنظيم احتفال رسمي في نادي الصيد الرياضي ظهر اليوم احتفالاً بالبطلين، أبناء النادي.

ومن المُقرر أن يصل على متن الطائرة أيضاً، باقي بعثة منتخب مصر للتايكوندو، المشاركين في البطولة، وهم كل من عبدالرحمن وائل، ونور حسين، بالإضافة لهداية ملاك وسيف عيسى.

وستضم البعثة القادمة لجهاز الإداري والفني لمنتخب التايكوندو، بقيادة أوسكار سالازار المدرب المكسيكي، والمدربين المصريين محمد مجدي، وأسامة السيد.