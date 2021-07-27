أحمد داوود يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بالبرونزية: شرفتونا ورفعتوا راسنا

هنأ الفنان أحمد داوود، اللاعبة هداية ملاك، واللاعب سيف عيسى بالفوز في مُنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتب «داوود»، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، «مبروك الميداليات البرونزية لهدية ملاك وسيف عيسى بطلا مصر في التايكوندو شرفتونا ورفعتوا راسنا.. تحيا مصر».

وقد حققت البطلة المصرية، هداية ملاك، الميدالية البرونزية، في منافسات التايكوندو، بدورة أولمبياد طوكيو 2020، لتصبح الميدالية المصرية الأولى في الدورة، وتُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في مُنافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان.

أحمد داوود لاعب كرة قدم في فيلم «هيصة»

ومن ناحية أخرى يستعد النجم أحمد داوود لتصوير فيلمه المقبل «هيصة»، الذي يجسد فيه دور لاعب كرة قدم، ويعتبر اختلافا عن نوعية الأفلام التي قدمها النجم سابقا، بعد الرومانسي والشعبي والكوميدي والإجرامي والأكشن.

وقرر «داوود» خوض تحدٍ جديد من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، وحتى الآن لم يستقر على بقيّة فريق العمل، والفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وشارك أحمد داوود، مع جمهوره على حساباته الرسمية بمنصات السوشال ميديا، تشجيعه لمنتخب إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي اليورو، مستخدما كلمات إيطالية لتشجيع الأزوري.

معلومات عن الفنان أحمد داوود

أحمد داود هو نجم مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو الدرامي، وتصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم «ولد وبنت»، ثم اتجه إلى الدراما ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل «سجن النسا»، بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل «جراند أوتيل».