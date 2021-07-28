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مطار القاهرة يستعد لاستقبال هداية ملاك وسيف عيسى وسط غياب جماهيري

كتب:

أيمن حمزة
10:51 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
اتوبيس مكشوف لاستقبال الفائزين بعثة التايكوندو بعثة التايكوندو

اتوبيس مكشوف لاستقبال الفائزين بعثة التايكوندو بعثة التايكوندو

وسط غياب جماهيري استعدت قيادات مطار القاهرة الدولي لاستقبال بطلي مصر هداية ملاك وسيف عيسي الحائزين على برونزيتي التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، قادمين من طوكيو عن طريق العاصمة القطرية الدوحة. 

وجهز اتحاد التايكوندو أتوبيس مكشوفا لاستقبال اللاعبين، مزينا بصورهما والعلم المصري. 

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، هداية ملاك وسيف عيسى الحائزين على برونزيتي التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، قادمين من طوكيو عن طريق العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 1303 والتي يستقبلها مبنى الركاب رقم  «2» وذلك في تمام الساعة الحادية عشر وربع ظهر اليوم.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي فريقا من العلاقات العامة والإعلام، لاستقبال أبطال مصر بالزهور، وتسهيل إجراءات وصولهما، فور عودتهما مباشرة. 

ومن المتوقع أن يصل وفد رياضي رفيع المستوى يضم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد وعدد من لاعبي التايكوندو، وعدد من أعضاء النادي، ليكونوا في شرف استقبال اللاعبين، الذين رفعوا اسم مصر في هذا المحفل الرياضي العالمي. 

وكان مجلس إدارة نادي الصيد، قرر تكريم الثنائي «سيف وهداية» الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة ظهر اليوم بالنادي. 

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا في منافسات الترضية، وكانت «هداية» ملاك حصدت أول ميدالية لمصر في طوكيو 2020.

وتمكن سيف عيسى من الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج في النهاية بالميدالية البرونزية. 

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