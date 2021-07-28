تفاصيل حساب «فايدة بلس» الجديد من البنك الأهلي بـ«عائد يومي»

أطلق البنك الأهلي مؤخرًا منتجًا جديدًا باسم «الحساب الجاري فايدة بلس»، كأول منتج مرتبط بمؤشر CONIA، في إطار حرص البنك على تقديم منتجات مميزة لعملائه أكثر ابتكارًا، لاجتذاب مزيد من العملاء الجدد المرتقبين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حساب فايدة بلس الجديد من البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

تفاصيل حساب فايدة بلس الجديد

يقدم البنك الأهلي المصري أول حساب بفائدة يومية متغيرة مرتبط بمؤشر كونيا، بحد أدنى 500 جنيه لفتح الحساب، وبدوريات صرف متنوعة تناسب العملاء كافة، وذلك على النحو التالي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- العملة: جنيه مصري.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 250 ألف جنيه.

- احتساب العائد: يوميًا.

- دورية صرف العائد: (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي).

- مصاريف فتح الحساب بالجنيه المصري: 100 جنيه.

- مصاريف إدارية: 50 جنيهًا للأفراد و75 جنيهًا للشركات.

- مصاريف كشف الحساب كل 3 أشهر: 60 جنيهًا.

- تُخصم 50 جنيهًا حال انخفض الرصيد عن الحد الأدنى.

يتم احتساب العائد على رصيد الحساب بتاريخ إقفال يوم العمل السابق بنسبة مخصومة من مؤشر CONIA، ومؤشر CONIA هو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك، ويتم نشر تسعير مؤشر CONIA كل يوم عمل على موقع البنك المركزي المصري الرسمي.

مزايا حساب فايدة بلس

- إصدار دفتر الشيكات.

- الاستمتاع بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- المرونة في السحب/ الإيداع النقدي من/ إلى الحساب.

- بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

مستندات فتح حساب فايدة بلس

- نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- شهادة الميلاد للقاصر أقل من 16 عامًا.

وحساب فايدة بلس يُمكّن العملاء من استخدام السيولة النقدية المتوافرة في حساباتهم حتى على المدى القصير، من خلال احتساب فائدة على تلك السيولة بشكل يومي، ما يعني استثمار تلك السيولة النقدية بأعلى قدر ممكن، كما يهدف إلى توفير مزيد من الخدمات والسهولة في المعاملات البنكية والوصول للشرائح، خاصة من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة لتشجيعهم على الدخول في المنظومة المصرفية تحقيقًا للشمول المالي.