«البنك الأهلي»: المصريون سحبوا 19 مليار جنيه في أسبوعين من ماكينات ATM

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن ماكينات الصراف الآلي شهدت خلال الأسبوعين الماضيين 9 ملايين عملية سحب، من البنك الأهلي فقط، بقيمة 19 مليار جنيه، «ما بالك بقى بباقي ماكينات البنوك الأخرى، وده يُظهر مدى المجهود الذي يبذله القطاع المصرفي لتلبية احتياجات المواطنين»، حيث إن بعض الماكينات كان يتم تموينها أكثر من 3 مرات يوميًا، «كنا داخلين على فترة إجازة وكانت الماكينات بتفضى مرتين وتلاتة في اليوم».

وأضاف «أبو الفتوح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن القطاع المصرفي يقوم بجهود كبيرة جدًا في هذا المجال، «يوم الأحد كنا شغالين وخلال الفترة دي، ثُلث عدد المكينات اللي بتفضى كان يتم تمويلها من خلال الفروع، الموظفين بيضطروا يروحوا عشان يعيديوا ملء هذه الماكينات مرة أخرى، معانا شركاء آخرين زي شركات نقل الأموال».

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هذا الأمر ليس سهلًا، «لكن الحمد لله بنعمل كل الكلام ده عشان احتياجات الشعب يبقى مرتاح ويقضي إجازته، القطاع المصرفي قطاع قوي وفاعل في المجتمع بقوة»، موضحًا أنه كانت هناك عمليات إيداع لكن ليس بنفس كمية السحب، «معظم العمليات كانت سحب، كان فيه بقى شركات تعمل إيداع».

وحول توقعه بعدد ما تم سحبة من كافة البنوك خلال الأسبوعين الماضيين، ذكر أنه في البنك الأهلي تم سحب 19 مليار جنية من ماكينات الـ ATM، «اتخيل إن كل ما سحب من البنوك يزيد عن 35 مليار جنية، عندنا بنوك كثيرة»، موضحًا أن هناك 5 آلاف ماكينة للبنك الأهلي تمثل 40% من القطاع المصرفي، كما أن عدد ماكينات بنك مصر لا يستهان بها.

وتابع مازحا: «المصريون صرفوا 35 مليار جنيه خلال أسبوعين، بس مش عشان اللحمة فقط، ممكن المصيف والعيديات والزكاة، مصاريف الإجازة، شوفت الشواطئ في الإسكندرية والساحل والجونة كانت عاملة ازاي، الناس كلها راحت صرفت في الحتة دي، وده يخلق انتعاش اقتصادي».