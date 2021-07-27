الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري.. عائد شهري يصل إلى 11%

يقدم البنك الأهلي المصري، باقة من خدمات التجزئة المصرفية متعددة المزايا، تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة، وذلك بالعملة المحلية والأجنبية، الأمر الذي يجعل البحث يزداد بشكل مستمر حول الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، وأسعار الفائدة عليها وخصائصها.

وتستعرض «الوطن»، معلومات وخصائص الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، على النحو التالي:

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي المصري، نوعين من الشهادة البلاتينية، وهما:

1. الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 11% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويجري احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 8.5% ربع سنوي، وهو متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25%) يجري تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد، ويجري احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.