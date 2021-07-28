الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات (الدقهلية - البحيرة - الشرقية)، ومُمثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، والذي سيقدم خدمات الصرف الصحي لـ209 مناطق ريفية، بمحافظات الشرقية، والدقهلية، والبحيرة.

ووجّه نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الشكر للجهات المشاركة في البرنامج، على الجهد المبذول في متابعة تنفيذ الأعمال، مشددا على ضرورة أن تضع شركات المياه آلية لتنفيذ الوصلات المنزلية في أسرع وقت، للاستفادة من العقود التي جرى الانتهاء من تنفيذها، وتحقيق الاستفادة القصوى للبيئة المحيطة، وكذلك صحة المواطنين، علما بأنّه جرت الموافقة على إعفاء المواطنين من سداد دفعة مقدمة بنسبة 25% من قيمة الوصلة المنزلية، على أن يتم تقسيط كامل القيمة المطلوبة على 60 شهرا بحد أقصى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات المعنية بإدارة البرنامج، النقاط المطلوب مناقشتها مع رؤساء الشركات المعنية بالمرحلة الأولى، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجرت مناقشة الموقف الحالي لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية – موقف تنفيذ العقود – تنفيذ الوصلات المنزلية وربط الوحدات السكنية على الشبكات، والتحديات التي تواجه كل شركة، والتوصيات المطلوب تنفيذها للتغلب عليها.

وفي نهاية الاجتماع، جرى التأكيد على المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية من جميع الأطراف المعنية، وتقديم خطة زمنية للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه المشروعات على مستوى كل شركة، والتي جرت مناقشتها أثناء الإجتماع، ولتحقيق أهداف البرنامج المرجوة، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة متابعة تنفيذ الخطة في الاجتماع الشهري المقبل.