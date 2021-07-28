محافظ أسيوط يبحث آليات إنشاء فروع جديدة لدار المعارف

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين العرب، لبحث سبل التعاون ودعم أنشطة وبرامج دار المعارف بالمحافظة من خلال التوسع في إنشاء مكتبات جديدة لها بالمحافظة وبالمدن الجديدة.

وأشاد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، بدار المعارف التي تعد من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر والعالم العربي، فضلًا عن كتب واصدارات الدار المتميزة ومكتباتها المنشرة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تضم سلاسل ومجموعات من الكتب فى مختلف التخصصات والأقسام، وتقدم لأبناء مصر الخدمات الثقافية، وكل ما هو جديد في شتي المجالات الأدبية والثقافية والعلمية وكتب الأطفال والتراث بالتعاون مع عمالقة وكبار المؤلفين والمحققين والمترجمين فضلا عن خدماتها للطلاب والباحثين معلنًا تقديم كافة سبل الدعم والتعاون لخدمة أبناء المحافظة ونشر الثقافة والمعرفة فضلًا عن تقديم الدعم لإقامة فرع للدار بمدينة أسيوط الجديدة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الخدمات التي ستقدمها دار المعارف لأهالي المحافظة والقراء من تخفضيات تصل إلى 20% على جميع الكتب والمؤلفات المعروضة، فضلًا عن تخفيضات لجميع العاملين بالقطاع الحكومي لتشجيعهم على شراء الكتب والبحث عن الثقافة والمعرفة، إضافة إلى خدمات المعارض المتنقلة التي سيتم اقامتها بمختلف المواقع بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة واستغلال قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

في سياق آخر، تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط؛ عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى مركز ساحل سليم ضمن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي من بينها تنفيذ المجمعات الخدمية ومحطات الصرف الصحي والمعالجة والوحدات الصحية والمدارس ومستشفى الشامية ؛ وذلك بمشاركة محمود شامخ مدير وحدة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.