«طب الإسكندرية» عن امتياز بائع الفريسكا: النتيجة لم تعلن بعد

أكدت كلية الطب جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل عبدالسلام، عميد الكلية، أن نتيجة الطالب إبراهيم عبدالناصر الطالب بالفرقة الأولى بالكلية، والمعروف إعلامياً بـ«بائع الفريسكا» لم تصدر بعد، مؤكدًا أن نتيجة الفرقة لم تُعلن حتى الآن.

«طب الإسكندرية» تصدر بيانا بشأن حصول بائع الفريسكا على امتياز

وأضافت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ما تم تداوله في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص حصول أحد أبنائها الطلبة في السنة الأولى - في إشارة إلى الطالب إبراهيم عبدالناصر- على تقدير امتياز في الفصل الدراسي الثاني، عارٍ تماما عن الصحة، وأن النتيجة النهائية للعام الدراسي 2020/2021 للسنة الأولى لم تعلن بعد.

إجراءات قانونية ضد مروجي شائعة حصول بائع الفريسكا على امتياز

وأكدت الكلية أنها متمسكة بحقها في المساءلة القانونية لكل من يقوم بترويج الشائعات وكتابة بيانات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المواقع الإلكترونية التي نشرت هذه الشائعة خلال الأيام الماضية.

يذكر أنه تم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى حصول «إبراهيم» بائع الفريسكا على درجة الامتياز، وقال رواد هذه المواقع خلالها: «فاكرين إبراهيم بائع الفريسكا، نجح النهاردة وجاب امتياز في أول سنة ليه في كلية طب، ولم يتخل حتى الآن عن مهنته الشريفة».