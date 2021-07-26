«شهيد الشهامة».. حاول إنقاذ غريقين فلقى مصرعه بشاطئ الإسكندرية

رغم أنه لا يجيد السباحة دفعته شهامته إلى القفز في المياه محاولا إنقاذ شخصين من الغرق، إلا أن شهامته لم تفيده أمام الأمواج العالية فراح ضحية الشهامة، غريقا في أعماق البحر.

تفاصيل غرق شهيد الشهامة بشواطئ الإسكندرية

محمد مصطفى أحمد، يبلغ من العمر 17 سنة، يقيم في الشرقية ويعمل بالإسكندرية، لقى مصرعه غرقا، فجر يوم 18 يوليو، بشاطئ قرية بيانكى 450 بالقرب من نادى الشرطة بالعجمى، أي منذ ما يقارب 8 أيام دون أن يشعر به أحد.

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إن الغريق لقى مصرعه منذ 8 أيام ولم يتم الإبلاغ عن غرقه، حيث أنه كان يعمل فى كافتيريا بالقرب من البحر.

حاول إنقاذ غريقين فراح ضحية لشهامته

واضاف المالحي لـ«الوطن»، أن الغريق فوجئ بشخصين في حالة غرق: «مبيعرفش يعوم فرمى لهم عوامة الانقاذ وباين عليه نزل الميه وقلع هدومه وفضل بالشورت فقط وغرق».

وأكد الدفع بفريق به عدد من غواصين الخير إلى مكان الحادث من اجل انتشال جثمان الشاب الصغير تمهيدا لدفنه، مؤكداً أن انتشال جثته بات صعبا بسبب غرقه منذ أكثر من أسبوع إلا أن الفريق سيبحث عن الجثة في موقع الحادث إلى جانب مسح الأماكن المجاورة أملا في طفو الجثة على المياه أو تعلقه بأي بأي شئ في أعماق البحر بمكان الحادث.