جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
12:03 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية، والتي تنطلق في 14 أغسطس المقبل وتختتم في 19 من ذات الشهر، وذلك بعد أن بلغت نسبة الرسوب في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية خلال الدور الأول 11.1% .
أعداد الطلاب الذين يخوضون امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية
ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإن عدد من خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الدور الأول بلغ 92859 طالبًـا ، علما بأن نسبة النجاح كانت في امتحانات الدور الأول 78.9 %، وفقاً لما تم إعلانه في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2021، أي أن معدل الرسوب 11.1% بمعدل 10307 طالب وطالبة.
إجراءات قبل جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية
وقبل انطلاق امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية تقدم 5308 طالبًـا في الإدارات التعليمية الثمان بالإسكندرية بتظلمات على بعض المواد وذلك تجنبا لدخول بعض المواد في الدور الثاني.
وهو الأمر الذي قد يقلل من تلك الأعداد، بالأخص في ظل إجراءات لتظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، مناسبة لجميع الطبقات، حيث أن الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ عشرين جنيها لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب.
كما تم تنظيم عمليات الاطلاع بتوفير أكثر من منفذ لتيسير تلقي الطلبات بكل إدارة تعليمية وكل لجنة نظام ومراقبة وحرصًـا على راحة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجان يوميًّـا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتنظيم وخروج المترددين على أماكن التظلمات بالإدارات أو الكنترولات على دفعات منعًـا للتزاحم حفاظًـا على الصحة العامة للجميع .
جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية
السبت 14-8-2021 مادة اللغة العربية
الأحد 15 -8-2021 مادة اللغة الأجنبية
الإثنين 16 -8-2021 مادة الجبر
الثلاثاء 17 -8-2021 مادة العلوم
الأربعاء 18 -8-2021 مادة الهندسة
الخميس 19 -8-2021 مادة الدراسات الإجتماعية
اقرأ المزيد:
-
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021
-
جدول امتحانات الترم الثاني الصف الثالث الاعدادي
-
امتحانات الدور التانى 2021 للشهادة الاعدادية
-
موعد امتحانات الدور الثانى 2021
-
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021
-
جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي ترم تاني
-
جدول امتحان تالته اعدادي ترم تاني 2021
-
جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي 2021
-
جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية 2021
-
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
-
امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الثاني
-
الإسكندرية
-
جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية