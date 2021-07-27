أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية، والتي تنطلق في 14 أغسطس المقبل وتختتم في 19 من ذات الشهر، وذلك بعد أن بلغت نسبة الرسوب في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية خلال الدور الأول 11.1% .

أعداد الطلاب الذين يخوضون امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية

ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإن عدد من خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الدور الأول بلغ 92859 طالبًـا ، علما بأن نسبة النجاح كانت في امتحانات الدور الأول 78.9 %، وفقاً لما تم إعلانه في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2021، أي أن معدل الرسوب 11.1% بمعدل 10307 طالب وطالبة.

إجراءات قبل جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية

وقبل انطلاق امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية تقدم 5308 طالبًـا في الإدارات التعليمية الثمان بالإسكندرية بتظلمات على بعض المواد وذلك تجنبا لدخول بعض المواد في الدور الثاني.

وهو الأمر الذي قد يقلل من تلك الأعداد، بالأخص في ظل إجراءات لتظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، مناسبة لجميع الطبقات، حيث أن الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ عشرين جنيها لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب.

كما تم تنظيم عمليات الاطلاع بتوفير أكثر من منفذ لتيسير تلقي الطلبات بكل إدارة تعليمية وكل لجنة نظام ومراقبة وحرصًـا على راحة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجان يوميًّـا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتنظيم وخروج المترددين على أماكن التظلمات بالإدارات أو الكنترولات على دفعات منعًـا للتزاحم حفاظًـا على الصحة العامة للجميع .

جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية

السبت 14-8-2021 مادة اللغة العربية

الأحد 15 -8-2021 مادة اللغة الأجنبية

الإثنين 16 -8-2021 مادة الجبر

الثلاثاء 17 -8-2021 مادة العلوم

الأربعاء 18 -8-2021 مادة الهندسة

الخميس 19 -8-2021 مادة الدراسات الإجتماعية