«الغرف التجارية»: توقعات بتثبيت أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في أغسطس

استبعدت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، حدوث أي ارتفاعات في أسعار حديد التسليح، مع توقعات محتملة عكس ذلك في بالنسبة للأسمنت، خلال أغسطس المقبل.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أسباب استقرار حديد التسليح لكبرى الشركات؛ نظرا لتراجع أسعار الخامات عالميا، وهو الأمر الذى دفع بعض الشركات الاستثمارية المنتجة لحديد التسليح إلى تخفيض الأسعار بقيمة 200 جنيه للطن، من أجل ترويج المبيعات.

بينما أرجع «الزيني» ارتفاع أسعار الأسمنت إلى إعلان الشركات ذلك، خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصانع الأسمنت ألغت العروض السعرية، ولا زالت تمارس تعطيش السوق من الإنتاج في مصر، والإخلال بحصص التجار المتعاقد عليها، بموجب العقود المبرمة بين التجار والشركات، مشيرا إلى أنها وحدها التي تتحكم في الأسعار بالسوق المحلي.

واعتبر أحمد الزيني أن ارتفاع أسعار الأسمنت غير مبرر على الإطلاق؛ فهناك فارق سعري بين ما يصدر لسلعة الأسمنت خارجيا؛ إذ يباع بـ50 دولار داخليا، وخارجيا يباع الطن بـ30 دولارا، لافتا إلى أن بعض الشركات خفضت الحصة اليومية.

وقال «الزيني» إن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الشهر الجاري بنسب تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن؛ ليصل البيع في بعض الشركات إلى أكثر من 1000 جنيه.

وسجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويباع حديد العتال بـ14450 جنيهًا، و«عطية» بسعر 14300 جنيه.

فيما يباع طن أسمنت الشركة القومية بـ920 جنيهًا، و«سيناء» بـ850 جنيها، و«المعلم» بسعر 850 جنيها، و«الصخرة» سجل 875 جنيهًا.