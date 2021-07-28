الزراعة: مصر خالية من الحمى القلاعية.. وتحصين 3 ملايين رأس ماشية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة تهتم بشكل كبير في مجال توفير البروتين الحيواني للمواطن المصري، كما ضخت الدولة استثمارات ضخمة لهذا القطاع، سواء في مشروع البتلو أو مشروع تحسين السلالات أو مشروع زيادة الرؤوس لنحو مليون رأس ماشية جديدة، تدخل الإنتاج على مراحل، ما يساهم في زيادة حجم الإنتاج الحيواني لمصر وزيادة عدد الرؤوس ما يساعد في تلبية احتياجات المواطن وتوفير كل متطلباته.

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الأربعاء، أنّ الوزارة تقدم خدمة التحصين لرؤوس الماشية لمنع أي إصابات أو أمراض تؤثر عليها، مؤكدا على أن هذه الأمراض تؤثر بشكل كبير على الفلاحين وعلى حجم الإنتاج، وقد ينتج عنها بعض الوفيات أو فقدان في الوزن لذلك جرى تحصين هذه الحيوانات، وزيادة عدد برامج التحصينات فبدلا من 2 أصبحوا 3 تحصينات سنويا.

وأكد على أن مصر خالية من بعض الأمراض مثل الوادي المتصدع منذ فترة طويلة، ولكن يتم تحصين الحيوانات ضدها وعدم وجود احتمالية في انتقال العدوى، لحماية الثروة الحيوانية، خاصة أنهم يرصدون الوضع الوبائي التي تصيب الحيوانات في الدول المحيطة، منوها أن مرض الوادي المتصدع عبارة عن حمى تنتقل من بين الإنسان والحيوان عن طريق الحشرات.

وأوضح أنه جرى تحصين 3 ملايين رأس ماشية منذ 26 يوليو الماضي وحتى الآن، مؤكدا أن الأخصائيين البيطريين يقومون بمجهود مضاعف من خلال حملات طرق الأبواب للوصول لكل الأهالي في ريف مصر، بالتنسيق مع كبار الشيوخ والعمد.