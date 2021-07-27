أولى الدبلومات بالشرقية: «لكل مجتهد نصيب وسألتحق بكلية الزراعة»

«الحمد لله ربنا مبيضيعش تعب أي شخص ولكل مجتهد نصيب.. وسعيدة عشان فرحت أهلي»، بتلك الكلمات بدأت «فاطمة زين يوسف العوضي»، طالبة بمدرسة «سلطان العويس»، بالعاشر من رمضان، الأولى على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج في محافظة الشرقية، بمجموع 567 درجة، وبنسبة 96.10% حديثها مع «الوطن».

وأضافت «فاطمة» أنها فضلت الالتحاق بالتعليم الفني، على الرغم من حصولها على مجموع في المرحلة الإعدادية يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة، مشيرة إلى أنها فضلت التعليم الفني حتى لا تتعرض لضغوطات الدراسة في التعليم الثانوي، خاصةً أن المجالين يتيحان الالتحاق بالتعليم الجامعي، وتابعت أنها تعتزم استكمال دراستها والالتحاق بكلية الزراعة.

وأوضحت أنها كانت تحرص على مذاكرة دروسها أولاً بأول، حتى لا تتراكم عليها، لافتةً إلى أنها كانت تخصص وقت للمذاكرة يتراوح من 10 ساعات إلى 12 ساعة يومياً.

وعبر والدها «زين يوسف العوضس»، فني إنتاج، عن فرحته بتفوق ابنته وحصولها على مجموع 96.10%، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المسؤولين بالتعليم الفني، وأخبره بنتيجة ابنته، فشعر بسعادة غامرة وسارع بإبلاغها بالخبر السعيد على الفور.

وأشار إلى أنه كان قدم أوراق ابنته في إحدى مدارس الثانوية العامة، بعد حصولها على شهادة الإعدادية، حيث حصلت على مجموع 260 درجة، إلا أنه فوجئ بابنته تخبره بعدم رغبتها في الالتحاق بالثانوية العامة، وأنها تريد الالتحاق بمدرسة للتعليم الفني، لافتاً إلى أنها أصرت على قرارها، ووعدته بأنها ستتفوق في دراستها والالتحاق بالجامعة.

وأشار إلى أن ابنته كانت تجتهد في مذاكرة دروسها، وأن الله عز وجل كلل تعبها بالنجاح والتفوق، لافتا إلى أنه لديه 3 أبناء، ولد وبنتان، وأنه يسعى لتربيتهم تربية حسنة، وأن يكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.